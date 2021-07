D’Aversa-Samp (e non Giampaolo): una rincorsa partita il 21 maggio

Roberto D’Aversa nuovo allenatore della Samp. Lui, e non Giampaolo, da sempre in pole come vi abbiamo raccontato, non essendoci la possibilità di convincere il tecnico ancora sotto contratto con il Torino per un ritorno in Liguria.

La prima traccia risale addirittura al 21 maggio quando lo accostammo a Faggiano, una situazione che diventerà realtà nei prossimi giorni. E dal 12 giugno in poi una lunga discesa fino all’annuncio di stamattina, con la pole consolidata il 14 giugno, ben 20 giorni prima del comunicato Samp arrivato poco fa.

Foto: Twitter Sampdoria