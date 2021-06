Esclusiva: D’Aversa sta rientrando in Italia per incontrare la Samp

Primo nome per la panchina Samp da giovedì, come vi abbiamo anticipato e ribadito anche ieri. Ma c’erano già tracce importanti nei giorni scorsi. Roberto D’Aversa ha interrotto le vacanze e sta rientrando in Italia, si è imbarcato nel tardo pomeriggio e molto presto incontrerà Ferrero. Tra tanti nomi, alcuni non confermato, è lui in cima alla lista del club blucerchiata.

Una situazione che potrebbe comprendere anche Daniele Faggiano come direttore sportivo, ma intanto i riflettori sono sull’allenatore. Ricordiamo che D’Aversa ha ancora un anno di contratto con il Parma, ma questo evidentemente non sarà un problema una volta raggiunti gli accordi definitivi con il suo nuovo club. E la Samp gli ha dato precedenza, ormai da giovedì…

Foto: Sito Parma