D’Aversa-Empoli, le goffe smentite di ieri diventano certezze di oggi

Roberto D’Aversa e l’Empoli: le battute e l’ironia di ieri hanno lasciato spazio alla realtà di oggi. Siamo in dirittura, sarà proprio lui l’erede di Davide Nicola che andrà al Cagliari. Proprio ieri in due lanci vi avevamo svelato una pista molto sorprendente, ovvero il fatto che l’ex allenatore del Lecce fosse una potenziale soluzione concreta per la panchina dei toscani. Aggiungendo in serata che c’erano già stato un incontro molto proficuo, svolta. In cambio abbiamo ricevuto un “non ci sono conferme” da parte di chi ha un cattivo rapporto con la notizia e neanche sa copiare. Chi non aveva conferme ieri ha fatto goffamente macchina indietro, dall’ora di cena è una sequenza di copiatori seriali. D’Aversa aveva incontrato Corsi e gli uomini mercato già ieri, ha fatto il bis nel pomeriggio. Lui aveva sempre messo la Serie A in cima alla lista dei desideri, per questo motivo il Cesena ora dovrà andare su un altro obiettivo. Il Cesena aveva un accordo senza firma perché non aveva ancora liberato Toscano destinato al Catania. E il contropiede Empoli è andato a segno, in attesa degli annunci…

Foto: Sito Lecce