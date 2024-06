Esclusiva: D’Aversa-Empoli, lungo dialogo e gradimento. Ora…

Confermiamo l’indiscrezione a sorpresa del tardo pomeriggio: l’Empoli si è inserito per Roberto D’Aversa. E ha avuto un lungo dialogo, probabilmente anche un incontro, con l’allenatore reduce da un’esperienza con il Lecce finita male. L’Empoli ha valutato sia Viali (che da 4-5 giorni, come raccontato, dialoga con la Reggiana in attesa del nero su bianco) che Marco Giampaolo, ma il profilo di D’Aversa è quello che – almeno in queste ore – piace di più. Ora dovrà essere l’allenatore a decidere: D’Aversa ha sempre messo la Serie A come priorità, aveva avuto dialoghi con il Venezia, ma da giorni ha un accordo totale con il Cesena (un anno più opzione) che non è stato formalizzato perché i romagnoli non hanno risolto il contratto con Toscano (in parola da giorni con il Catania). D’Aversa ha anche visitato il centro sportivo del Cesena, ma non ha potuto firmare. L’Empoli lo sta corteggiando davvero, dovrà essere lui a tirare le somme: serve prudenza, ma la tentazione è forte…

Foto: Sito Lecce