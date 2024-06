Il retroscena: il Cesena aspetta D’Aversa per la firma. Ma l’Empoli si informa

Mai come in quest’estate diversi club sono in ritardo sull’annuncio dell’allenatore, non proprio una medaglia al petto. Una volta a metà giugno si avevano le idee chiare già sull’organico da comporre, i tempi evidentemente sono cambiati. Aggiornamento su Roberto D’Aversa: il Cesena ha fatto tutto, come avevamo già annunciato, raggiungendo l’accordo sull’ingaggio, l’allenatore ha visitato il centro sportivo, ma la firma non è arrivata perché Mimmo Toscano (comunque vicino all’accordo e destinato al Catania) non ha l’intesa sulla risoluzione. La situazione si sbloccherà con l’allenatore in uscita, nel frattempo però D’Aversa è stato sondato dall’Empoli, il profilo piace. Intanto, il Cesena lo aspetta per la firma ma prima deve risolvere con Toscano. Tutto questo perché l’Empoli ha valutato e sta valutando Viali, ma diversi giorni fa avevamo già parlato della Reggiana appostata in attesa di raggiungere tutti gli accordi. L’Empoli ha fatto un sondaggio anche per Marco Giampaolo, nella speranza che nei prossimi giorni il giro delle panchine possa essere davvero completato. In Serie B il Bari aspetta la firma di Longo, la Salernitana ha messo Andrea Sottil (che era stato sondato anche dall’Empoli) in cima alla lista e ora lavora per raggiungere gli accordi economici. Vivarini e Aquilani si giocano il Frosinone, oggi in quest’ordine, ma l’ex centrocampista è stato sentito dal Catanzaro che valuta anche Brambilla e Zaffaroni. Il Cosenza ha appena annunciato dg (Ursino) e ds (Delvecchio) quindi era normale che scegliesse con maggiore calma: occhio a Paolo Bianco con Salvatore Bocchetti ancora in corsa.

Foto: sito Lecce