Dalla MLS al poker al Real: tutto su Taty Castellanos

La Lazio si appresta ad accogliere Taty Castellanos, centravanti argentino classe ’98 reduce dall’esperienza al Girona ma di proprietà del New York City. Dopo l’incontro dei giorni scorsi con i suoi agenti, ieri la svolta dell’operazione che porterà Taty a vestire la maglia bianconceleste per 15 milioni di euro. Attaccante non tanto alto (178 cm), ma veloce e tecnico. Ama attaccare la profondità e fa del colpo di testa una delle sue migliori armi. Da migliorare, invece, la continuità di rendimento (in questa stagione è arrivato fino a sei partite senza mai andare a segno). Cresciuto nell’Universidad de Chile, passa in prestito al Torque contribuendo alla risalita del club uruguaiano in Primera Division con tre gol in diciotto presenze. A fine 2018 arriva l’irrinunciabile offerta del New York City, l’argentino fa le valigie e vola negli USA. Dopo un avvio a rilento, in America ci mettono poco ad innamorarsi di lui: velocità, potenza, finalizzazione. Nel 2019 i primi assaggi del suo talento con undici gol conditi da otto assist in trenta presenze. L’anno successivo ha di nuovo un piccolo calo, fermando il bottino personale a soli sei gol. Ma è nel 2021 che Castellanos inizia a brillare: diciannove gol e otto assist nella Regular Season. E nei playoff arrivano tre gol che trascinano la squadra di New York alla vittoria della MLS Cup. Prestazioni che valgono la chiamata dal Vecchio Continente. Ed è tempo di compiere il grande salto, sempre in prestito, al Girona. Il 25 aprile ha conquistato la luce dei riflettori mondiali grazie alla quadripletta contro il Real Madrid, passando alla storia come il primo calciatore a rifilare quattro gol ai Blancos nel ventunesimo secolo. Ma la sua stagione va oltre la notte da sogno dell’Estadio Montilivi contro Carlo Ancelotti. Infatti sono 13 i gol messi a segno dall’argentino, di cui cinque nell’anno solare 2023, portando la squadra catalana ad accarezzare il sogno di giocare una competizione europea per la prima volta nella sua storia. Alla fine l’obiettivo è sfumato, ma i numeri e le sensazioni restano. Prestazioni che hanno convinto la Lazio a puntare su di lui e, adesso, per Taty si aprirà una nuova avventura nella Capitale.

Foto: Twitter Girona