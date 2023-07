L’indiscrezione: Lazio, svolta Castellanos! No stop notturno per chiudere

Valentin Castellanos si avvicina sensibilmente alla Lazio. Dopo l’incontro dei giorni scorsi con i suoi agenti, ce n’è un altro in corso a Villa San Sebastiano tra Lotito e gli agente dell’attaccante argentino classe 1998. Operazione da circa 15 milioni, la Lazio vuole chiudere. Il secondo incontro ravvicinato sintetizza come Castellanos stia per sbaragliare la concorrenza. Alle 23,05 abbiamo anticipato e twittato la svolta a sorpresa, ora non resta che attendere la definizione. Valutazione di circa 15 milioni, il New York City ha detto sì. Perde quota Amdouni, lo stesso Sanabria che qualcuno aveva dato in pole non è mai stato in cima alla lista. Avanti per Castellanos detto Taty, balzato agli onori della cronaca per i 4 gol segnati al Real con la maglia del Girona, suo ultimo club. Ora alle porte una nuova esperienza in Italia, mancano solo i dettagli.

Foto: twitter Girona