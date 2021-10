DAKA, QUATTRO GOL PER STUPIRE L’EUROPA

Patson Daka ha stupito tutti nell’anticipo di Europa League di ieri tra lo Spartak Mosca e il suo Leicester City.

Nel 4-3 finale per le Foxes, il centravanti zambiano è stato l’autore di tutte e quattro le marcature, finendo obbligatoriamente in copertina dopo una serata magica.

Le sue dichiarazioni a BT Sport dopo la gara: “Sono giorni fantastici, per me e per la squadra, sono davvero felice di aver aiutato i ragazzi. Qui non c’è nulla che non vada, è tutto fantastico, mi piace e mi godo il momento. Ma ho tanto su cui migliorare”.

Andiamo ad analizzare la storia di questo ragazzo:

Patson Daka nasce a Chingola il 9 ottobre del 1998, attaccante del Leicester City e dello Zambia.

E’ una punta centrale con grande velocità e tecnica, può agire in varie posizioni, dotato di ottimo senso del gol e bravo anche a servire assist ai compagni.

Cresce nel Nchanga Rangers dal 2014 al 2016, brevi periodi in prestito ad altre formazioni zambiane come i Green Buffaloes, i Power Dynamos e il Kafue Celtic FC, poi gli osservatori di vari club europei notano il suo talento ed è il Red Bull Salisburgo a portarlo nel vecchio continente.

Inizia con la primavera, poi al Liefering a farsi le ossa, club satellite dei biancorossi che gioca in seconda serie austriaca, spesso trampolino di lancio di giovani talenti.

Nella stagione 2018-19 viene aggregato definitivamente alla prima squadra e con 6 gol partecipa alla doppietta: vince Campionato e Coppa d’Austria.

Nel 2020-21 conquista per la quarta volta il titolo nazionale e si laurea capocannoniere con 27 centri, nel 4-0 allo Sturm Graz dello scorso 4 aprile realizza un record per il calcio austriaco, realizzando una tripletta in soli 8 minuti.

Il 30 giugno scorso passa al Leicester City per 30 milioni di euro, legandosi al club inglese fino al 2026. Con i colori dello Zambia i numeri recitano 22 partite e 7 gol, Daka è vincitore della Coppa d’Africa U-20 e capocannoniere nell’edizione 2017. In Austria la sua esperienza si chiude con 68 gol e 27 assist in 125 presenze al Salisburgo.

Con le Foxes è datata metà settembre la prima gara da titolare, dopo aver segnato soltanto un gol in amichevole contro il QPR.

Ma il primo centro in Premier League è pesante, contro il Manchester United, lo scorso week-end. E ora la sua striscia sta continuando, il poker allo Spartak Mosca è il manifesto della sua esplosione, arrivata in un freddo pomeriggio in Russia.

Foto: Twitter Leicester City