Europa League, Daka trascina il Leicester contro lo Spartak Mosca con ben quattro gol. La partita termina 4-3

Nel girone di Europa League del Napoli si è giocata nel pomeriggio Leicester-Spartak Mosca. Il match è terminato 4-3 a favore del club inglese dopo una partita intensa e ricca di emozioni che ha visto assoluto protagonista Patson Daka, autore di quattro reti. Nonostante il risultato finale, ad andare in doppio vantaggio è stata però la squadra di casa con Sobolev e Larsson. Nella ripresa si è poi acceso il Leicester e con un super Daka ha rimontato la partita. A nulla è servita per i russi la seconda rete di Sobolev nel finale. Primo successo stagionale in Europa League per gli inglesi che salgono a quattro punti. Napoli al momento ultimo in attesa della partita di domani contro il Legia Varsavia, attualmente capolista del girone.

FOTO: Instagram Leicester