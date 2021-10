Patson Daka è stato l’incredibile protagonista del poker del Leicester contro lo Spartak Mosca di oggi pomeriggio, ecco le parole dello zambiano a BT Sport: “Sono giorni fantastici, per me e per la squadra, sono davvero felici di aver aiutato i ragazzi. Qui non c’è nulla che non vada, è tutto fantastico, mi piace e mi godo il momento. Ma ho tanto su cui migliorare”.