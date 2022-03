Ronaldo rientra a Manchester: questa mattina era presente all’allenamento

A partire dalla tarda serata di sabato intorno a Cristiano Ronaldo si era creato un vero e proprio caso: il fuoriclasse portoghese non era stato infatti convocato per la partita in programma domenica contro il Manchester City, ufficialmente per un problema al flessore dell’anca, ma fin da subito si erano rincorse voci che mettevano in dubbio tale versione. La sorella del calciatore, infatti, aveva messo un “mi piace” a un post in cui si affermava che il numero sette fosse al 100%, ed anche Roy Keane aveva mostrato perplessità.

Le indiscrezioni sono rimbalzate anche fra la serata di domenica e la mattinata di ieri, in cui si era parlato del fatto che il calciatore fosse tornato in Portogallo lasciando di sorpresa il club. La situazione, al momento, sembra però rientrare: come riportato da diverse fonti britanniche, Ronaldo si è infatti presentato regolarmente al centro sportivo del club per svolgere l’allenamento in programma questa mattina.

Foto: Twitter Manchester United