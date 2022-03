Ronaldo lascia Manchester e torna in Portogallo

Continua a far discutere il caso Cristiano Ronaldo: il calciatore del Manchester United nella giornata di ieri ha saltato il delicato derby contro il Manchester City di Pep Guardiola, ufficialmente a causa di un problema al flessore dell’anca. Fin da subito, però, si sono rincorse voci riguardanti possibili problemi dietro l’esclusione, con la stessa sorella del fuoriclasse portoghese che ha messo un like ad un post nel quale si affermava che il numero sette dei Red Devils fosse al 100%. Indiscrezioni alimentate da The Athletic, che ha dato ulteriori informazioni sulla vicenda.

Secondo il portale americano, infatti, Cristiano Ronaldo sarebbe partito per il Portogallo prima dell’inizio della delicata partita. Una mossa che avrebbe spiazzato sia i compagni che la società.

Foto: Twitter Manchester United