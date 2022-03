Rangnick: “Ronaldo out per un problema ai flessori”. Ma la sorella di CR7 smentisce

Prima ancora che per la disfatta sul campo, in casa Manchester United si è discusso per l’assenza di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato diversi dubbi anche a Roy Keane. A fine partita Ralf Rangnick ha confermato che l’asso portoghese è rimasto fuori a causa di un problema fisico provando a spegnere le polemiche: “Ha avuto ancora problemi con i flessori dell’anca venerdì e per questo lo abbiamo preservato”.

Poi però è arrivata la smentita della sorella di CR7, Katia Aveiro, che sui social ha aggiunto il suo like a un post dell’account ‘cr7.0_lendario’ che riteneva falsa la motivazione addotta da Rangnick: “Cristiano Ronaldo non è infortunato e non è malato. È al 100%. Buongiorno a tutti voi che, come me, siete tristi perché Rangnick ha deciso di rovinarvi la domenica tenendo CR7 fuori da un big match del genere per semplici ragioni tattiche”.

Foto: Twitter Cristiano Ronaldo