Criscito torna al Genoa: l’indizio di novembre e la svolta senza Blessin. Ora c’è anche l’annuncio

Era tutto chiaro da novembre e ora arriva anche l’ufficialità: Domenico Criscito è nuovamente un calciatore del Genoa. L’ex capitano aveva infatti lasciato il club in estate, dopo la retrocessione, per un’esperienza tra le fila del Toronto. Terminata l’avventura semestrale in Canada il classe ’86 e con l’addio di Blessin ha deciso di tornare a casa e provare a contribuire alla promozione dei liguri in Serie A. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del Grifone.

Foto: Instagram Genoa