Courtois spiega la sua versione sui social: “Tedesco ha mentito in conferenza stampa”

Thibaut Courtois, portiere del Belgio, ha parlato sui social in merito al suo addio al ritiro del Belgio, commentando anche le parole del CT, Domenico Tedesco, che aveva parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Questo pomeriggio mi ha sorpreso ascoltare la conferenza stampa del mister in cui ha fornito un resoconto parziale e soggettivo di un colloquio privato che abbiamo avuto dopo la partita contro l’Austria. Ci tengo a precisare che non è la prima volta né l’ultima volta che parlo con un allenatore di questioni legate allo spogliatoio, ma è la prima volta che qualcuno decide di dirlo pubblicamente. Sono profondamente deluso da questo, ma ci tengo a precisare che le valutazioni dell’allenatore non corrispondono alla realtà. In quella conversazione gli ho chiesto, non per beneficio diretto, di spiegare e prendere decisioni per evitare situazioni che in passato ci hanno danneggiato cercando sempre il vantaggio generale”.

Foto: twitter Real Madrid