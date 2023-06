Courtois lascia il ritiro del Belgio. Il CT Tedesco: “Avevamo deciso insieme. Sono scioccato, mi deve delle spiegazioni”

In giornata è scoppiato il caso Courtois nel ritiro del Belgio, con il portiere del Real Madrid che ha lasciato il ritiro dopo la decisione del CT Tedesco di assegnare la fascia da capitano a Romelu Lukaku.

Queste le parole di Domenico Tedesco: “Avevamo deciso insieme che Lukaku sarebbe stato capitano con l’Austria e poi con l’Estonia sarebbe toccato a Thibaut. Ma dopo la partita ha voluto improvvisamente parlarmi, dicendosi offeso e deluso. Io però ho cercato di mostrargli dall’inizio la stima che provo, per me è il miglior portiere al mondo e anche umanamente lo adoro. Sono scioccato, mi deve delle spiegazioni. Da qui a settembre avremo tempo per riparlarne”.