Scoppia il caso Belgio: fascia da capitano a Lukaku, Courtois si arrabbia e lascia il ritiro

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, sarebbe deluso per la mancata assegnazione della fascia di capitano da parte del tecnico Domenico Tedesco. Con l’Austria, infatti, in assenza del capitano designato De Bruyne la fascia è andata a Lukaku e non a Courtois, che non l’avrebbe presa bene. Tuttavia, l’allenatore aveva annunciato che contro l’Estonia sarebbe stato proprio il momento da capitano del portiere. Al suo posto dovrebbe giocare il secondo, Matz Sels, estremo difensore dello Strasburgo.

foto: Instagram Belgio