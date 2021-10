Correa-Inter (e non Thuram o Belotti): la prima volta del Tucu da nemico Lazio

La strategia dell’era chiara, malgrado depistaggi e tanti nomi diversi dati in pasto senza un perché.dopo: due attaccanti per sostituire Lukaku passato al Chelsea, due al posto di uno per lo spessore di Big Rom andato via nel rispetto di una sua precisa richiesta. L’Inter ha giocato su più tavoli, qualche bluff ben riuscito:piaceva, certo, ma non quanto il Tucu, al punto che il club nerazzurro si era mosso ancor prima che l’esterno del Borussia Monchengladbach incappasse in un grave infortunio. Qualche ora prima , per la precisione, aveva deciso di virare definitivamente su Correa. E anche la trattativa per, che qualcuno aveva addirittura dato per definita nel cuore di una notte di agosto, era uno specchietto per le allodole. La classica partita di andata e ritorno: il Tucu voleva l’Inter , l’Inter (e Simone Inzaghi) volevano il Tucu. Tra poche ore, la prima volta contro la Lazio, non possiamo sapere se e con quale minutaggio dopo gli impegni con l’Argentina e un rientro avvenuto nelle ultimissime ore. Di sicuro per Joaquin non sarà un pomeriggio come tanti altri.