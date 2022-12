Corrado e le parole di stima per D’Angelo: “Nessuno conosce il Pisa come lui”

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha dimostrato grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi mesi dal rientrante Luca D’Angelo. Intervistato da La Repubblica, edizione Firenze, il patron neroazzurro si è espresso così:

“Lo scorso anno abbiamo realizzato il miglior risultato del Pisa negli ultimi 32 anni sfiorando la Serie A, ma quella finale è stata anche lo spartiacque per giudicare il presente. La delusione è stata tanta, si avvertivano scorie sui giocatori, sul mister, sugli addetti al campo. L’idea era che un ciclo fosse finito e che bisognava ripartire. Con D’Angelo ci siamo lasciati in maniera consensuale, aveva anche offerte dalla Serie A e abbiamo pensato che fosse giusto che si giocasse le sue carte. Per sostituire quello che per me è il miglior tecnico della Serie B bisognava alzare l’asticella e abbiamo scelto Maran. Purtroppo ha fatto fatica a sintonizzarsi sul nostro progetto, non è scattata la scintilla, e così abbiamo richiamato D’Angelo. L’ho sentito carico e voglioso di tornare in una realtà perfetta per lui e l’accordo è stato veloce. I suoi pregi? La cura dei meccanismi in fase difensiva, l’occupazione degli spazi indipendentemente dal modulo, ma soprattutto l’empatia che sa creare con i giocatori. Non ho mai visto un tecnico capace di conoscere lo stato d’animo dei giocatori come lui“.

foto: profilo Instagram ufficiale Pisa