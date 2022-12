Esclusiva: Leali in scadenza ad Ascoli, c’è il Pisa

Nicola Leali è tornato titolare ad Ascoli dopo un lungo infortunio e ha dimostrato di essere uno dei portieri più affidabili della Serie B. Ha il contratto in scadenza, come ha spiegato il direttore sportivo Valentini in questo momento preferisce prendere tempo rispetto alla proposta che gli è stata fatta per il rinnovo. Classe 1993, Leali è un profilo che piace a tanti, in modo particolare al Pisa che lo prenderebbe anche il prossimo luglio.

Foto: sito Ascoli