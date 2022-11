D’Angelo: “Il Pisa mi ha fatto uscire dall’anonimato. Ora sogno la Serie A”

Il tecnico del Pisa, Luca D’Angelo, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Tornando in Piazza dei Miracoli penso che mi era mancata l’idea di poterla rivedere ogni volta che volevo. Anche da parte mia c’è un trasporto eccezionale verso la tifoseria e la città: il tifoso del Pisa mi piace perché apprezza di più quello che sei, non quello che sembri, e questo è importante per me”. Poi, ha proseguito parlando del campionato attuale: “Credo che nelle condizioni in qui siamo noi è giusto pensare di giocare ogni partita per raggiungere il massimo, poi vedremo la classifica quando mancheranno due o tre mesi. Il Pisa inteso come società ha dato tantissimo a me, mi ha fatto uscire dall’anonimato in cui ero. Sono arrivato in Serie B a quasi cinquant’anni”. Infine, ha svelato il suo sogno: “Il sogno come tutti gli allenatori è di allenare in Serie A, sono un po’ in ritardo ma non dispero”.

foto: Pisa Twitter