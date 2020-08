Corini-Lecce. Caserta e Giannitti-Perugia. Auteri-Bari. Il riepilogo

Piste assolutamente confermate, tre piste caldissime (anzi, quattro). Eugenio Corini a Lecce per sostituire Liverani, il primo e unico nome che vi abbiamo anticipato ieri. Marco Giannitti e Fabio Caserta, rispettivamente direttore sportivo e allenatore del nuovo Perugia con Comotto direttore generale: confermiamo gli incontri (romani) di oggi per arrivare alle intese. Esattamente come oggi Romairone e Auteri perfezioneranno gli accordi: il nuovo Bari riparte così.

Foto: twitter Brescia