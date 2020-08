Esclusiva: Il Perugia riparte da Caserta-Comotto-Giannitti

Il Perugia ha risolto il contratto con Massimo Oddo, si è congedato da Roberto Goretti dopo una gestione fallimentare, e ha già le idee chiare per il futuro. L’allenatore è stato individuato in Fabio Caserta, come abbiamo anticipato diversi giorni fa. Gianluca Comotto sarà il direttore generale. Un’altra novità riguarda il ruolo di direttore sportivo: in pole c’è Marco Giannitti, reduce da un importante ciclo a Frosinone, e pronto a ripartire da Perugia dove il ritorno immediato in Serie B deve essere un obiettivo imprescindibile.

