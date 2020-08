Esclusiva: il Lecce valuta il post Liverani, c’è Corini in evidenza nella lista

Il Lecce si è congedato da Fabio Liverani con un comunicato durissimo, forse troppo. E adesso valuterà il nome del sostituto. Quando Liverani non aveva sciolto le riserve, erano stati valutati i profili di Italiano e Dionisi. Ma il primo è in cima alla lista del Genoa (prima dovrà giocare la finale promozione in A con lo Spezia e poi liberarsi), mentre Dionisi è andato all’Empoli. Nella lista ristretta del Lecce un nome in bella evidenza è quello di Eugenio Corini, ma sono trascorsi pochi minuti dall’esonero, approfondiremo.

Foto: twitter Brescia