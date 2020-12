Conte: “Ha dell’incredibile non riuscire a fare un gol in due partite dominate con lo Shakhtar”

Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari con lo Shakhtar, che gli è costato l’uscita dalle competizioni europee:

“Squadra poco cattiva? Questi sono pareri vostri, li rispetto ma non sono assolutamente d’accordo. Penso che la squadra ha messo in campo tutto ciò che aveva, e credo che ha dell’incredibile che in due partite dominate non siamo riusciti a fare un gol contro lo Shakhtar”.

Foto: Conte Instagram personale