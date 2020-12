Conte: “Non siamo stati rispettati dagli arbitri e dal Var”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato così la serata amara della sua squadra, eliminata dalle competizioni europee dopo il pari con lo Shakhtar Donetsk:

“Adesso che siamo fuori lo posso dire, dal punto di vista arbitrale e dal VAR l’Inter non è stata rispettata. Siamo stati sfortunati anche in questo.

Poca energia? Cambi effettuati troppo tardi? Avrei sbilanciato troppo la squadra, ho preferito aspettare e mettere una punta in più. Ho messo Eriksen quando Lautaro non ne aveva più, a centrocampo avevo quei giocatori che erano in campo e basta”.

Foto: sito ufficiale Inter