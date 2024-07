Colpani-Fiorentina: conferme totali su formula cifre e tempistica

Il famigerato incontro a pranzo tra Galliani e la Fiorentina per parlare di Andrea Colpani non c’è stato. E neanche si sono visti all’ora dell’aperitivo confermando quanto era chiaro già da stamattina: se ne riparlerà probabilmente dopo il weekend. Un incontro c’è stato, ma non tra Galliani e la Fiorentina e questo bisognerebbe puntualizzarlo, piuttosto tra l’agente Tinti e il centrocampista offensivo in uscita dal Monza. Totalmente confermate le proiezioni dello scorso 8 giugno: l’operazione si fa a patto che non sia un prestito con obbligo di riscatto e sotto i 20 milioni. Al massimo l’obbligo potrebbe scattare a condizioni non semplicissime, quindi non dopo due partite e due gol. E a queste condizioni ci sono possibilità molto concrete di andare a dama. Palladino vuole Colpani, assolutamente ricambiato. E stiamo percorrendo la strada che era chiara già oltre 40 giorni fa, in attesa degli accordi definitivi.

Foto: Twitter Monza