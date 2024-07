Esclusiva: Colpani-Fiorentina, la verità sulla formula. E nessun pranzo oggi

Andrea Colpani resta un candidato serio per la Fiorentina, ma alle condizioni che abbia svelato lo scorso 8 luglio. Riepiloghiamo: prestito con diritto di riscatto, possibilmente senza obbligo, per una cifra sotto i 20 milioni. Il Monza ha accettato la formula (prestito con diritto), ma vorrebbe l’obbligo magari non semplicissimo da raggiungere. Non ci siamo ancora sulla cifra perché il Monza vorrebbe 19-20 milioni, per la Fiorentina la valutazione giusta è più bassa (tra 15 e 16). Si continuerà a trattare, per il club viola Colpani può essere la soluzione migliore dopo l’addio a Bonaventura, ovviamente con il gradimento di Palladino. Una sola cosa: oggi non è previsto alcun pranzo tra i dirigenti dei due club.

Foto: twitter Monza