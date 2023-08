Chi è Isaksen, già giustiziere e ora promesso sposo della Lazio

Ve lo stiamo ormai raccontando da giorni, Gustav Isaksen è sempre più vicino a vestire la maglia della Lazio. Un po’ una chiusura del cerchio, una sorta di destino che va a compimento. Il calciatore del Midtjylland infatti, ha già giustiziato dei biancocelesti in Europa League, stregando diverse società europee. Ecco perché potrebbe presto vestire la maglia biancoceleste. Nato a Hjerk, classe 2001, il giovane attaccante potrebbe fare al caso di Maurizio Sarri: diverse opzioni, ama giocare sul lato destro della zona offensiva dell’attacco ma è abile nello svariare lungo tutto il fronte, dando imprevedibilità alla manovra offensiva della sua squadra.

Cresciuto nel settore giovanile del Midtjylland, ha debuttato in prima squadra nell’agosto del 2019, nella sfida di campionato contro il Sonderjyske. Proprio da quella gara, Isaksen si è ritagliato un ruolo fondamentale all’interno dell’organico del team danese: fino a ora, per lui, 98 presenze collezionate e la bellezza di 24 reti, un bel biglietto da visita per un classe 2001 che ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei. In Nazionale è stabile nell’Under 21 danese, per lui 19 gettoni e 6 marcature. Nonostante la giovane età, Isaksen ha dimostrato maturità ed eleganza, ora per lui è arrivato il momento di compiere quello step in avanti per la sua carriera. La Lazio lo aspetta, Sarri anche, per un colpo che potrebbe essere di assoluto livello.

