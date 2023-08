Esclusiva: Lazio, atteso il via libera per Kamada. Molto vicino Isaksen

La Lazio attende nelle prossime ore il via libera per Kamada, dopo quanto vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri con qualche “copia-incolla” di troppo senza citare le fonti. A parte questo, la Lazio ha accettato le condizioni e crede di poter avere i riscontri giusti. Il prossimo passaggio sarà Samuele Ricci, il club ha intenzione di migliorare l’offerta al Torino e di assicurarsi il centrocampista al primo posto della lista di Sarri. Ma c’è di più, la Lazio in queste ultime ore si è avvicinata moltissimo a Gustav Isaksen, un nome che vi avevamo indicato lo scorso 25 luglio all’interno di una lista per il ruolo di esterno offensivo che ha conosciuto una selezione rapidissima. Hudson-Odoi ormai out, Tete proposto ma non convince, tra Jesper Karlsson e Isaksen quest’ultimo (classe 2001 e già “giustiziere” della Lazio in Europa League) sta avanzando in modo quasi decisivo. Al punto che nelle prossime ore è previsto il contatto con il Midtjylland per il via libera definitivo: operazione da 10 milioni più due di bonus, per Isaksen pronto un contratto di quattro anni più opzione, ultimi dettagli da definire.

Foto: Instagram Kamada