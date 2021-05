Chelsea, Tuchel su un possibile interessamento per Kane: “Piace a tutti, ma ha un lungo contratto col Tottenham”

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa – prima dell’ultima giornata di Premier League – di un possibile interessamento del Chelsea per Harry Kane, dopo le voci sul suo addio al Tottenham e alla conferma del giocatore stesso di voler lasciare il club londinese: “Se trovate in giro per il mondo qualcuno a cui non piaccia Harry Kane chiamatemi. Tutti amano Harry Kane, ma dobbiamo essere chiari: è un giocatore del Tottenham e ha un lungo contratto, non mi sembra il caso di parlare di lui in questa conferenza stampa”.

Foto: Twitter Chelsea