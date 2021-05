Le aperture dei quotidiani inglesi: “Kane da Pep” e “Bentornati tifosi”

Il calcio inglese è diviso su due fronti, quello del ritorno dei tifosi allo stadio per la Premier e il mercato con il futuro di Harry Kane dopo aver comunicato al Tottenham di voler lasciare a fine stagione. Mirror avvicina l’attaccante al Manchester City col titolo “Kane da Pep” riferendosi al tecnico del City, Pep Guardiola. Il desiderio di Kane sarebbe, infatti, quello di trasferirsi a Manchester in quella che sarebbe un’operazione enorme dal punto di vista finanziario. Anche il Daily Telegraph apre con questo: “Kane pronto ad affrontare la battaglia per lasciare gli Spurs“, il presidente del Tottenham ha dichiarato ieri che Kane non lascerà in estate ed è pronto a fare da muro contro muro. Su di lui c’è il Manchester City.

Sport, invece, titola “Bentornati” riferendosi ai tifosi che sono tornati allo stadio nella giornata di ieri in Premier League.