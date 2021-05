Kane conferma di voler lasciare il Tottenham: “Non voglio rimpianti nella mia carriera”

Il capitano della nazionale inglese e del Tottenham, Harry Kane, in una chiacchierata con Gary Neville per ‘The Overlap di SkyBet’, ha ammesso di voler lasciare gli Spurs a fine stagione, aggiungendo che la proprieta’ potrebbe finalmente accontentarlo anche per fare cassa: “Sono arrivato a un bivio della mia carriera. Abbiamo un buon rapporto con il presidente Levy, sono in questo club da 16 anni, quindi credo che ci siano le basi per una buona chiacchierata e per fare il punto della situazione. Non voglio arrivare alla fine della mia carriera con tanti rimpianti – spiega Kane – Voglio dare il meglio di me e non ho mai detto che sarei rimasto al Tottenham a vita, nè ho detto che voglio lasciare gli Spurs. Ho altri 7-8 anni di carriera, non voglio far fretta a nessuno nè affrettare i tempi, ma sento di poter fare ancora tanto e migliorare i miei numeri. Non ho paura di dire che voglio essere il migliore, che voglio provare ad arrivare al livello raggiunto da Ronaldo e Messi perche’ il mio vero obiettivo e’ vincere trofei stagione dopo stagione, segnando 50, 60, 70 gol l’anno. Questo e’ lo standard che voglio raggiungere”.

Foto: Twitter Tottenham