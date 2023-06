Chalobah sul futuro: “L’Italia mi piace, ma sono un calciatore del Chelsea. Non so cosa accadrà”

Il difensore del Chelsea, Trevoh Chalobah, presente a Milano per la Fashion Week, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sky, parlando anche del suo futuro: “Non si può sapere cosa ci riserva il futuro, in passato ho giocato in Francia e poi in Inghilterra. E’ probabile che possa provare nuove avventure, per un giocatore è importante avere la possibilità di fare esperienze diverse. Non conosco ancora il mio futuro ma l’Italia mi piace, anche se in questo momento ho un contratto con il Chelsea e sono concentrato sul presente. Non si può mai sapere”. Ricordiamo che il difensore è da tempo nella lista osservati dell’Inter e potrebbe ritornare di moda dopo i recenti contatti tra i due club e sondata anche durante la visita a Londra del direttore Ausilio.

Foto: Instagram Trevoh Chalobah