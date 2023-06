Esclusiva: Ausilio è a Londra, primo incontro per Lukaku

Piero Ausilio è a Londra, a conferma di quanto vi avevamo raccontato un paio di sere fa. C’è già stato un incontro con i dirigenti del Chelsea per parlare solo ed esclusivamente di Romelu Lukaku, priorità assoluta. C’è apertura dei Blues, siamo ai primi passaggi, verrà chiesto il via libera definitivo a Pochettino prima di parlare di formule, costi e altro. L’Inter vuole chiudere la pratica al più presto. Ma tra stasera e domani ci saranno altri incontri per affrontare altri argomenti : da Koulibaly (indiscrezione di “Repubblica”, confermata, di una settimana fa) a Chalobah, senza escludere che possano essere inseriti nei discorsi tra i due club altri profili. E si capirà se davvero il Chelsea vorrà spendere 60 milioni per Onana. Intanto, primo passaggio dedicato a Romelu Lukaku.

Foto: Twitter ufficiale Inter