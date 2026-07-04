Chalobah: il Como, l’Inter tutti i retroscena. E gli altri profili per Fabregas

04/07/2026 | 23:09:57

Trevoh Chalobah sarà indubbiamente protagonista dei prossimi giorni di mercato. Facciamo il riepilogo (è quanto abbiamo spiegato nel video su YouTube delle 21.40) aggiungendo qualche retroscena sul difensore centrale classe 1999 di proprietà del Chelsea. Il Como è stato il primo club a muoversi, come già raccontato, e pensava di essere da solo. Poi l’irruzione dell’Inter che ha raggiunto un’intesa di massima con l’entourage sull’ingaggio, chiaramente ci sarà da discutere sul cartellino. Il Como fino a oggi non ha previsto rilanci (servono almeno 30 milioni più 5 di bonus, se basteranno) perché ritiene la valutazione eccessiva e forse non ha gradito il blitz dell’Inter. Ma nulla possiamo escludere, all’interno di una situazione così ondivaga. Il Como continua a seguire Davinson Sanchez del Galatasaray, ma ci sono riflessioni su due aspetti: l’aspetto anagrafico (30 anni appena compiuti) e il mega ingaggio (5 milioni netti a stagione per altri tre anni). In lista va tenuto Solet dell’Udinese, seguito a lungo dall’Inter, con qualche perplessità caratteriale. Nei giorni scorsi abbiamo svelato che il Chelsea ha proposto Adarabioyo, oggi comunque non in cima alla lista.

Foto: Instagram Chalobah