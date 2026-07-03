Chalobah e l’Inter: una storia nata quattro anni fa! E in ballo c’era Akanji

03/07/2026 | 23:59:22

Trevoh Chalobah e l’Inter: sembra la storia di un matrimonio annunciato già quattro anni fa. Già, perché il difensore classe 1999 di proprietà del Chelsea, ci ha fatto a lungo compagnia tra rivelazioni, assalti e tentativi a conferma che si tratta di un vecchio pallino di Piero Ausilio. Addirittura il 23 agosto 2022 (vedi tweet) l’Inter lo aveva messo in lista con Acerbi e Akanji, il difensore aI quei tempi di proprietà della Lazio sarebbe diventato nerazzurro pochi giorni dopo. Sia Akanji che Chalobah sarebbero state possibilità solo in prestito, almeno in quella fase del mercato. Ma sono corsi e ricorsi perché sarebbe lo specialista svizzero sarebbe diventato nerazzurro nell’estate 2025, proprio in prestito dal Manchester City, con riscatto formalizzato a circa 15 milioni. E Chalobah? La storia andò avanti nell’estate 2023 quando, nel corso di un blitz a Londra per parlare di Lukaku con il Chelsea, lo stesso Ausilio cercò di imbastire (vedi tweet) una trama per il difensore centrale, senza riuscirci. La valutazione prosegui anche a luglio 2024 (vedi tweet) ma a quei tempi l’Inter cercava un mancino. Dopo uno stop nell’estate 2025 (dedicata ad Akanji), ecco il tormentone che torna per una perfetta – potenziale – chiusura del cerchio. Marotta e Ausilio conoscono la valutazione dei Blues (30 milioni più bonus), adesso si tratta di stringere dopo i sondaggi del Como che almeno fin qui ha ritenuto la spesa eccessiva. Quindi vuoi vedere che l’Inter e Chalobah quattro anni dopo… Aspettiamo, ma gli indizi ci sono tutti.



Foto: Instagram Chalobah