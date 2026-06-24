L’indiscrezione: Chalobah piace al Como. Costi altissimi e nessuna trattativa

24/06/2026 | 23:50:43

Ci sono conferme sul gradimento del Como per Trevoh Chalobah, ma fin qui è stata solo una richiesta di informazioni. Impossibile andare oltre, non fosse altro perché il difensore di proprietà del Chelsea oggi è impegnato con l’Inghilterra nella fase finale dei Mondiali (convocato per l’infortunio di Livramento). E poi c’è un altro aspetto da non trascurare: la valutazione è di almeno 30 milioni più eventuali bonus, non proprio una passeggiata di salute.

Foto: Instagram Chalobah