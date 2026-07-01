Esclusiva: Como, c’è anche Adarabioyo in lista per la difesa. Su Solet e Chalobah…

01/07/2026 | 21:05:11

Il Como ha chiuso due grandi operazioni (Nico Paz e Liberali), adesso si concentra sul difensore centrale. Il nome nuovo è quello di Tosin Adarabioyo, specialista nigeriano classe 1997 di proprietà del Chelsea con passaporto inglese. Non è il nome in cima alla lista, ma il Como lo sta valutando con attenzione. Confermato l’interesse per Chalobah (occhio sempre all’Inter) ma la valutazione è alta. Valutazioni su Goncalo Inacio dello Sporting (almeno 40 milioni di cartellino e seguito anche dal Milan) ma non è l’ideale per caratteristiche. Davinson Sanchez del Galatasaray sarebbe perfetto, ma l’idea è quella di non spendere troppo per un trentenne. Solet intriga parecchio, ma ci sono dubbi sulle condizioni fisiche e sugli aspetti caratteriali, forse gli stessi che recentemente hanno portato l’Inter a frenare. Insomma, la ricerca Como è in corso…

Foto: Instagram Adarabioyo