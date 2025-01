Casadei aspetta ancora la Lazio. La ricostruzione della giornata

Cesare Casadei non scarta il Torino, ma a parità di condizioni preferisce la Lazio. E la Lazio ha vissuto una giornata molto importante in tal senso perché ha ribadito al Chelsea la proposta che vi avevamo svelato giorni fa: 13 milioni per il cartellino più bonus e/o una percentuale da futura vendita. I cavalli si vedono al traguardo, ma la scatto della Lazio è stato importante. Il Torino non aveva chiuso ieri sera, non è fuori oggi, ma la Lazio in queste ore è davanti. Tagliare lo striscione è fondamentale, ma il lavoro di semina è stato importante, vi avevamo raccontato (domenica scorsa) che le 48 ore fino a martedì (oggi) sarebbe stati fondamentali per il club di Lotito. E i passi sono stati mossi, il resto lo vedremo. Confermato: la Lazio ha chiesto al Chelsea anche Veiga in prestito, tenendo conto che il difensore centrale ha diversi estimatori (Juventus compresa).

Foto: Instagram Casadei