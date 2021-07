Carpi escluso dai professionisti: “Impugneremo il verdetto presso il TAR del Lazio”

Non solo il Chievo, il Collegio di Garanzia del CONI ha bocciato anche il Carpi, attualmente escluso dal campionato di Serie C.

Come i clivensi, il club biancorosso ha rilasciato il seguente comunicato:

“Il Carpi Fc 1909 prende atto della decisione del Collegio di Garanzia del CONI e annuncia l’intenzione di proseguire l’iter ricorsuale impugnando il verdetto presso il TAR del Lazio. Una decisione motivata dalla volontà di tutelare i propri diritti, ribadendo di aver operato in linea con le normative vigenti al fine di completare l’iscrizione al campionato di Serie C 2021/22”.