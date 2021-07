Chievo escluso dai professionisti, la nota: “Impugneremo tale decisione presso il TAR del Lazio”

Nota ufficiale del Chievo in merito all’esclusione dai professionisti sentenziata dal Collegio di Garanzia del CONI:

“L’A.C. ChievoVerona prende atto della decisione del Collegio di Garanzia del CONI e annuncia l’intenzione di impugnare tale decisione presso il TAR del Lazio per difendere i propri diritti, ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22”.