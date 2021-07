Chievo, addio Serie B! Respinto il ricorso dal Collegio di Garanzia

Il Chievo Verona saluta la Serie B. Il Collegio di Garanzia del Coni si è infatti espresso sul ricorso del club clivense sull’esclusione ufficializzata in consiglio Figc dopo la bocciatura della Covisoc. Sono stati bocciati ben 5 dei 6 ricorsi da parte delle società che si erano viste respingere la domanda di iscrizione. L’unica a salvarsi è stata la Paganese in C . Come il Chievo lascia la B, lasciano la C Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese.

Domani mattina verranno pubblicati i comunicati ufficiali sui ripescaggi.