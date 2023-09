Capozucca: “De Boer sa giocare a calcio, lo seguivo da due anni”

Kees de Boer alla Ternana non è più una sorpresa, confermata la nostra anticipazione di qualche giorno fa. Un centrocampista svincolato classe 2000 per Cristiano Lucarelli, parlando a AM Tv il direttore sportivo Capozucca ha fornito altri particolari, soprattutto chiarendo la situazione relativa a Vada che per qualche fonte aveva addirittura raggiunto un accordo con il club umbro. Così Capozucca: “Vada ha ricevuto un’offerta importante, quindi era libero scegliere (smentito qualsiasi tipo di intesa con la Ternana, ndr). Tra i miei appunti c’era de Boer, lo avevo seguito due anni fa, ho visto che era svincolato e lo abbiamo preso. Ha un cognome illustre, ma sa giocare al calcio”. Capozucca ha poi confermato quanto vi avevamo detto di Kourfalidis: “Negli ultimi giorni ho provato per il centrocampista del Cagliari, che considera un figlioccio, ma non c’è stata la possibilità di prenderlo”. Infatti, proprio nelle ultime ore di mercato Kourfalidis è andato in prestito alla Feralpisalò.

Foto: sito Ternana