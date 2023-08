Esclusiva: la Ternana in pressing per Kourfalidis. E ci sono altri due club di B

La Ternana vuole migliorare l’organico in questi ultimi 10 giorni di mercato. Un obiettivo concreto è Christos Kourfalidis, 21 anni il prossimo novembre, che potrebbe lasciare Cagliari per andare a giocare. La Ternana ha già mosso i primi passi con convinzione e spera di poter strappare il prestito che per il club di Giulini dovrebbe essere secco, il ragazzo greco è molto considerato e lascerebbe la Sardegna solo per avere visibilità. Anche Bari e Modena hanno chiesto informazioni su Kourfalidis.

Foto: Instagram Kourfalidis