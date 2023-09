Esclusiva: Feralpisalò, in arrivo Kourfalidis in prestito

La Feralpisalò si appresta a regalare un nuovo calciatore al tecnico Stefano Vecchi. Infatti, dal Cagliari arriverà in prestito Christos Kourfalidis, centrocampista classe 2002. Nell’ultima annata in Sardegna, Kourfalidis ha messo insieme 30 presenze, 3 gol, 3 assist 1765′ giocati in gare ufficiali (considerando Serie B, Primavera 1, Coppa Italia e Playoff di Serie B).