Cambiaso, la Juve con la freccia da almeno una settimana. Atalanta mai in pole

Andrea Cambiaso ha scelto la Juve, la Juve ha chiuso con il Genoa. Presto sarà tutto ufficiale con visite e firme. Il Genoa avrà il difensore Dragusin, ma questo è un altro discorso. L’Inter è stata in corsa fino alla scorsa settimana, dopo l’incontro in sede con l’agente e il gradimento ribadito. Soltanto che poi l’Inter ha avuto altre priorità, la Juve si è inserita e ha chiuso. A titolo di cronaca: l’Atalanta non è mai è stata in pole la scorsa settimana, non ha mai offerto 10 milioni e non ha mai sorpassato la concorrenza. Lo hanno detto proprio nei giorni in cui la Juve stava per spiccare il volo, inutile bastian contrario. I fatti hanno raccontato altro: la Juve ha mantenuto la pole, ha praticamente chiuso sabato scorso, perfezionando i dettagli tra ieri e oggi.

Foto: Cambiaso Instagram