Esclusiva: Cambiaso, l’Inter ci prova. Ma la Juve resta in vantaggio

La Juve resta in vantaggio per Andrea Cambiaso. L’Inter ci ha provato in giornata, ci sono stati contatti con il Genoa, ma i nerazzurri non sono arrivati alla cifra per scavalcare la concorrenza. Chiaramente bisogna ancora aspettare, ma la Juve ha mantenuto il vantaggio e potrebbe anche chiudere nel weekend, dopo l’incontro di ieri e i contatti dei giorni scorsi. All’Inter Cambiaso piace moltissimo, e quindi i nerazzurri vanno seguiti fino all’ultimo, ma evidentemente oggi bisogna fare cassa. Le traiettorie con la Juve prevedono un conguaglio di tre milioni, il difensore Dragusin al Genoa e il giovane trequartista Michele Baseggio per i bianconeri. A scanso di equivoci: non ci soni stati altri club italiani davvero vicini a Cambiaso, al massimo interessi respinti perché la volata è stata subito tra Juve e Inter. E dall’estero sono arrivati un paio di sondaggi importanti, senza sviluppi.

Foto: Twitter Genoa