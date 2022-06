Esclusiva: Cambiaso-Juve, pole consolidata e chiusura a un passo

Andrea Cambiaso vede la Juve. Contatti proficui anche in giornata, chiusura prevista entro i primi giorni della prossima settimana. Ripetiamo: l’Inter ha provato a reinserirsi, ma in questo momento è ferma. Il Genoa valuta Cambiaso, esterno sinistro classe 2000, 9 milioni, la Juve il difensore centrale Dragusin poco più di 5, quindi al club rossoblù andrà un conguaglio di circa 3,5 milioni, ricordiamo che il contratto di Cambiaso è in scadenza tra un anno. Nell’operazione potrebbe entrare il trequartista ventenne Michele Besaggio che piace ai bianconeri. Da lunedì si può chiudere, mancano le firme ma la Juve ha un vantaggio considerevole. E gli altri club italiani accostati a Cambiaso erano da un pezzo fuori dai giochi.

Foto: Twitter Genoa