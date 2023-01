Caicedo chiede la cessione al Brighton. Dopo il Chelsea, il rilancio dell’Arsenal

Il futuro di Moises Caicedo sarà lontano dal Brighton. Il tecnico dei Seagulls, Roberto De Zerbi, ha provato a convincere – lo ha affermato lui stesso in conferenza stampa – il giocatore classe 2001 a rimanere fino a giugno per continuare il suo percorso di crescita. Ma ormai il calciatore ha deciso. Prima l’assalto del Chelsea, poi – da ieri come riporta in apertura The Daily Telegraph -, è iniziato il forcing dell’Arsenal. Dopo una prima offerta rifiutata, i Gunners hanno presentato – come riportato da Sami Mokbel – una nuova offerta ai Seagulls da 80 milioni di sterline. Il calciatore ha preso posizione, ha chiesto la cessione pubblicamente attraverso un post sul proprio profilo Instagram. Le intenzioni di Caicedo sono chiare: vuole Londra. Adesso la palla passa al Brighton.

Foto: Moises Caicedo Instagram